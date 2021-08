Changement climatique : combien de temps nous reste-t-il avant le point de non-retour ?Nous émettons du CO2. Les forêts brûlent. Les glaces fondent. La Terre se réchauffe. Inexorablement. Et de plus en plus de gros titres nous préviennent. Le point de non-retour est proche. Même si certains chercheurs remarquent que le concept n'a peut-être que peu de sens en écologie. Chaque détérioration apportant son lot de conséquences.