Feux de forêt : quelles sont les causes ? Les incendies ont toujours constitué une menace pour nos forêts. Aujourd'hui, avec le changement climatique en cours, le risque s'aggrave peut-être un peu plus. Mais les départs de feu ne sont pas tous naturels... loin de là ! Rappelons que pour qu'un feu se déclenche, il est indispensable de réunir trois ingrédients : un combustible bien sûr, un comburant et aussi une énergie d'activation, une source de chaleur. Dans le cas des feux de forêt, la végétation tient lieu de combustible, l'air et l'oxygène qu'il contient jouent le rôle de comburant et la moindre étincelle peut alors suffire à apporter une énergie d'activation suffisante. Lorsque la température est élevée et que la pluie vient à manquer, une large part de l'eau contenue dans les tissus des plantes qui constituent les forêts s'évapore. Les feuilles constituent alors un combustible de choix, d'autant qu'elles offrent une large surface de contact avec le comburant oxygène. La moindre étincelle peut alors venir enflammer des brindilles, puis des herbes sèches, des buissons, des arbres et enfin, la forêt tout entière. Des causes naturelles et anthropiques aux incendies de forêt Moins de 10 % des départs de feu en forêt seraient d'origine naturelle. C'est généralement la foudre et les orages secs qui sont responsables. Dans ce cas, pas grand-chose à faire pour prévenir les incendies, si ce n'est un débroussaillage régulier. Les opérations de surveillance de la forêt, grâce à des tours de guet notamment, peuvent par ailleurs limiter les conséquences de ces feux. moins de la moitié des feux de forêt sont dus à l'imprudence : un mégot de cigarette mal éteint jeté au sol, un barbecue mal maîtrisé, etc. C'est pourquoi des consignes portant sur les gestes dangereux sont régulièrement diffusées au sein de la population.