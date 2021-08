Ces six pays autres que l’Algérie où les pires incendies font rage actuellement La série d’incendies ravageurs qui a lieu dans au moins quatorze wilayas, dont la plus touchée Tizi Ouzou, où des populations entières ont dû évacuer les villages encerclés par les flammes, est un phénomène qui ne concerne pas que l’Algérie. Cinq pays d’Europe et d’Amérique du Nord sont ravagés par des feux de forêts qui s’étendent sur des milliers d’hectares et qui causent des dégâts monumentaux. The Guardian a recensé ces foyers alimentés par «la chaleur extrême et les conditions sèches et en rafales». «La combinaison d’une chaleur extrême et d’une sécheresse prolongée a entraîné dans de nombreuses régions les pires incendies depuis près d’une décennie, et survient alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) s’apprête à rendre un rapport historique sur la crise climatique», écrit le journal britannique, qui rappelle que «les scientifiques avertissent que la hausse des températures mondiales due aux émissions de gaz à effet de serre augmente le risque d’incendies à travers la planète». L’Algérie n’y échappe pas. The Guardian cite les pays les plus touchés cet été. A commencer par la Grèce qui a «combattu certains des pires incendies d’Europe dans un contexte de températures caniculaires». «Des incendies ont fait rage dans tout le pays pendant près de deux semaines, laissant des dizaines de personnes nécessitant des soins hospitaliers», écrit le journal, en indiquant que «des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons et le feu a dévasté de vastes étendues de forêts de pins et de terres agricoles» et des milliers d’autres «fuient l’île d’Eubée, alors que les incendies rasent la forêt et les maisons». Autre pays rudement affecté par les incendies, l’Italie, où ces derniers «continuent de menacer certaines parties du sud» du pays, «la Sicile et la Sardaigne étant parmi les régions les plus durement touchées», note The Guardian, qui ajoute qu’en Russie les autorités de Sibérie ont décidé d’évacuer plusieurs villages de la vaste région, où 155 incendies ont cours. Aux Etats-Unis, «les pompiers du nord de la Californie luttent contre le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’Etat», relève le média britannique, qui précise que le feu a commencé il y a quatre semaines et a atteint une superficie de 1 875 kilomètres carrés. Au Canada, «les incendies continuent de brûler dans toute la Colombie-Britannique malgré quelques pluies ce week-end», poursuit le journal qui signale, en se référant aux médias locaux, que 279 incendies de forêt faisaient rage dans la province et que des dizaines de milliers d’habitants faisaient l’objet d’alertes d’évacuation. Le journal ne cite pas la Turquie qui a dû faire appel à l’aide extérieure, notamment russe, pour venir à bout de la fournaise qui a rasé la région touristique d’Antalya, dans le sud du pays. Il aura fallu l’intervention de dizaines d’avions bombardiers d’eau amphibies pour pouvoir éteindre le brasier qui a semé la panique parmi les habitants locaux et les touristes.