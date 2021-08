Les pays méditerranéens confrontés tous à des risques très élevés d’incendies et seule l’Algérie crie au « com

Les pays méditerranéens confrontés tous à des risques très élevés d’incendies et seule l’Algérie crie au « complot » Les scientifiques ont dressé un constat clair, net et précis : les pays du pourtour méditerranéen subissent cet été des canicules à répétition qui sonnent comme un effet sans équivoque du réchauffement de la planète et estiment que ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier. Ces canicules comportent un risque très élevé d’incendies dans tous ces pays notamment de l’Afrique du Nord et du sud de l’Europe comme l’Espagne, la Grèce ou la Turquie. En Espagne, le risque d’incendie est classé «extrême» dans une grande partie du pays jeudi 12 et vendredi 13 août, selon l’Agence météorologique nationale (AEMET), qui n’a pas encore publié ses prévisions de risque pour les jours suivants. Au Portugal, l’alerte incendie est «maximale» entre jeudi 12 et lundi 16 août dans les régions nord et centre de l’intérieur du pays, ainsi qu’une partie de l’Algarve (sud), a signalé Météo Portugal. Ces risques sont provoqués par une vague de chaleur qui verra le mercure flirter avec les 40°C au moins jusqu’à lundi dans une grande partie de la péninsule, avec des pics nettement supérieurs dans plusieurs régions, notamment la vallée du Guadalquivir (sud de l’Espagne), où les températures pourraient atteindre jusqu’à 45°C. Mercredi, les températures ont atteint 42°C dans la province de Ciudad Real (centre de l’Espagne), selon les mesures de l’AEMET. Pour sa part, la région très touristique de Catalogne (nord-est de l’Espagne) a interdit le camping en forêt et les activités sportives en milieu rural, ainsi que certaines activités agricoles mécaniques à certaines heures, afin de limiter les risques d’incendie. Pour la première fois depuis 1920, le célèbre parc du Retiro, très prisé des Madrilènes à la recherche d’un coin d’ombre, devrait afficher plus de 40°C durant trois jours consécutifs, du vendredi 13 au dimanche 15 août, a souligné le porte-parole de l’AEMET, Rubén del Campo, sur Twitter. Ces températures, très au-dessus des normales saisonnières, sont dues à l’irruption d’une masse d’air très chaud depuis le nord de l’Afrique, conjuguée à une forte exposition solaire, ont expliqué les deux agences météorologiques. « En Espagne, nous ne sommes pas à l’abri de ce danger », a averti mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à propos des incendies, ajoutant que le pays était entré «dans une zone de risque» en raison de l’arrivée de cette vague de chaleur. Il a également appelé ses compatriotes «à la plus grande prudence» pour limiter les risques d’incendies. Pour rappel, depuis la fin du mois de juillet et le début de ce mois d’août, la Grèce et la Turquie ont été ravagées par d’importants feux de forêt, qui ont fait des morts et de nombreux dégâts. Dans les stations balnéaires des régions de Bodrum, Marmaris ou Antalya, en Turquie, de violents incendies avaient éclaté, et perdurent depuis plusieurs jours. Le 1er août dernier, des touristes ont été obligés de fuir leur hôtel, en voyant la fumée et les hélicoptères arriver sur eux. Ce sont les pires feux qu’a connu la Turquie depuis dix ans. Les vacanciers, qui ne peuvent être évacués par la route, restent sur la plage et doivent attendre d’être emmenés sur des bateaux pneumatiques. On dénombre 70 départs de feu dans le pays. Ces incendies sont survenus alors que des vents violents et des températures caniculaires touchent le pays. C’est également le cas en Grèce, autour de Patras, dans le nord du Péloponnèse. Des champs d’oliviers et des villages entiers ont été réduits en cendre. Comme tous ces pays méditerranéens, l’Algérie est confrontée à ce risque élevé d’incendies. Mais les autorités algériennes refusent de faire preuve de prévoyance et d’anticipation parce qu’à la science, elles préfèrent la polémique et la manipulation politique. L’Algérie est pratiquement le seul pays méditerranéen qui invoque la thèse des complots politiques pour expliquer ces incendies de forêt. Ce jeudi 12 août, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours officiel dans lequel il accuse gravement deux mouvements terroristes d’exploiter ces incendies. Pis encore, le président algérien assure et certifie que les feux de forêt qui ravagent 14 wilayas dont la Kabylie sont provoqués d’abord par des bandes criminelles. Tebboune comme tous les autres hauts responsables de l’Etat algérien balaient d’un revers de main la logique scientifique et recourent au populisme en politisant des catastrophes naturelles pour manipuler une opinion publique nationale désespérée et en quête perpétuelle de solutions aux problèmes qui la martyrisent au quotidien.