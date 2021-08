L’Algérie va devoir mobiliser l’équivalent de plus de 300 millions d’euros pour indemniser les victimes des fe

L’Algérie va devoir mobiliser l’équivalent de plus de 300 millions d’euros pour indemniser les victimes des feux de forêt en Kabylie. Ce jeudi 12 août, le Premier-ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a promis lors de son déplacement dans la wilaya de Tizi-Ouzou que l’Etat offrir des indemnisations aux victimes des feux de forêt qui ont causé d’immenses dégâts matériels en Kabylie. D’après Aïmene Benabderrahane, le Chef de l’Etat, Abdelamdjid Tebboune a donné son accord de principe pour la création d’un fonds spécial d’indemnisation des sinistrés des feux de forêts enregistrés dans le pays depuis lundi. Dans une déclaration après avoir écouté un exposé au siège de l’unité principale de la protection civile à Bouhinoun à l’occasion de la visite qu’il effectue à Tizi Ouzou, le Premier ministre a indiqué que « le président de République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris plusieurs décisions importantes suite aux feux de forêts enregistrés dans le pays, dont la création d’un fonds spécial pour les sinistrés qui prendra en charge leurs préoccupations le plus tôt possible ». Il s’agit bel et bien d’une bonne nouvelle. Mais les modalités d’application de ces indemnisations n’ont toujours pas été fixées et Aïmene Benabderrahmane a reconnu qu’il va falloir attendre la fin de la catastrophe naturelle pour déterminer ces modalités. Quoi qu’il en soit, cette annonce faite par les autorités algériennes est un acquis précieux pour les sinistrés de la Kabylie. Cependant, il faudra faire de la pédagogie et expliquer que l’Etat sera contraint de sortir le chéquier pour réparer les dégâts provoqués par ces incendies ravageurs ayant début depuis le lundi 9 août dernier dans une dizaine de localités à Tizi-Ouzou. Oui, les dégâts matériels sont immenses. Et pour l’heure, le coût financier des dégâts de ces incendies que nous avons pu établir avec de nombreuses sources locales dont des notables et des comités citoyennes des villages kabyles dépasse largement l’équivalent des 300 millions d’euros. Et ce n’est qu’un bilan provisoire car les feux de forêt continuent de faire des dégâts ce jeudi dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Béjaia. Pour l’heure, selon les informations que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, au moins 180 maisons ont été totalement ravagées par les flammes des incendies de forêt. Plus de 300 autres maisons ont été partiellement détruites ou brûlées. Plus de 200 familles ont pratiquement tout perdu. Une trentaine de fermes agricoles ont été détruites notamment dans les alentours d’Azazga et Bouzguene. Par ailleurs, plus de 10 mille oliviers ont été décimés et près de 400 têtes de bétails ont été calcinées. Ce bilan est encore une fois provisoire et ne compte pas encore la superficie des terres ravagées et brûlées. Il faudra que l’Etat algérien sorte de ses caisses au moins l’équivalent de 300 millions d’euros pour permettre aux sinistrés de recommencer à zéro leur vie et de panser les blessures de la Kabylie. Si ce fonds d’indemnisation n’est pas géré dans la transparence et avec rigueur, il risque d’alimenter d’autres frustrations et aggraver le sentiment d’injustice qui mine la population locale. Il sera, enfin, certainement nécessaire de lancer un téléthon national pour compléter les aides financières de l’Etat algérien et reconstruire la Kabylie ravagée par ces maudits feux de forêt.