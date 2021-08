Tebboune annonce le déploiement de 3 autres Canadairs et appelle à la préservation de l’Unité Nationale Abdelmadjid Tebboune, le Chef de l’Etat, est sorti enfin de son silence pour réagir aux tragiques feux de forêt qui ont ravagé des régions entières dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Béjaia. Le Président algérien s’est exprimé sur ces évènements dramatiques ce jeudi 12 août dans un discours diffusé par la télévision publique l’ENTV. Tebboune a annoncé à ce sujet le déploiement à dans les deux jours à venir de nouveaux avions bombardiers d’eau. « Deux nouveaux Canadairs seront dépêchés d’ici deux jours depuis l’Espagne pour nous aider à superviser les opérations d’extinction des feux de forêt en Kabylie et les autres wilayas du pays », a confirmé à ce propos Abdelmadjid Tebboune selon lequel un autre avion spécialisé dans les luttes contre les incendies de forêt sera également envoyé dans les trois jours à venir par la Suisse pour prêter main-forte aux secouristes algériens qui luttent désespérément contre les plus violents incendies de forêt de ces 10 dernières années. Le Président algérien a fait savoir également que l’Armée Nationale et Populaire (ANP) a mobilisé 6 hélicoptères pour les associer aux opérations d’extinction des feux de forêt. Tebboune a reconnu, par ailleurs, que l’Algérie a demandé l’aide internationale auprès des partenaires européens afin de l’assister dans cette lutte contre des incendies ravageurs inédits. Des incendies que Tebboune imputent à des « bandes criminelles » même s’il reconnaît les effets désastreux du changement et réchauffement climatique sur l’ensemble des pays du bassin méditerranéen. Soulignons enfin que le Président algérien a beaucoup insisté sur l’importance de préserver « l’Unité Nationale » face à ce qu’il considère comme des tentatives de déstabiliser le pays menées par des « mouvements terroristes » qu’il n’a pas cité nommément. Concernant enfin l’affaire du jeune bénévole lynché en public et brûlé par une foule déchaîné à Larbaâ Nath Irathen, Abdelmadjid Tebboune a assuré qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre les habitants de cette ville de la Kabylie avec les individus extrémistes à l’origine de ce crime abject. Il ne s’est, d’ailleurs, pas étalé sur ce drame qui a suscité une émotion nationale à travers toute l’Algérie où l’opinion publique ne cesse pas de se poser des questions sur les circonstances troublantes de cet acte barbare inédit depuis la fin de la décennie noire des années 90. Il a indiqué enfin que pas moins de 22 individus ont été interpellés pour leur implication dans des tentatives de déclencher des feux de forêt à travers plusieurs wilayas du pays.