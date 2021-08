Meurtre du jeune Djamel à Tizi Ouzou : les précisions de la justice La journée d’hier mercredi a été marquée par un horrible crime à Larbaâ Nath Irathen. Un jeune homme à la trentaine, soupçonné d’être derrière les feux ayant ravagé la région, avait été lynché puis brulé par une foule en colère. Le ministère de la Justice a réagi ce jeudi 12 août 2021 sur l’affaire. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Justice a indiqué que le parquet de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête autour des circonstances de l’assassinat du jeune Djamel Ben Ismail, afin de déterminer l’identité des auteurs. Selon la même source, « ce crime du meurtre du jeune qui avait été brulé à Larbaâ Nat Irathen ne va pas être impuni ». Le ministère de la Justice a également fait savoir que « des éléments de la police avaient été blessés alors qu’ils tentaient de protéger la victime ». Dans sa version des faits, le ministère de la Justice a tenu à préciser qu’un « groupe de citoyens a capturé trois personnes qui se trouvaient à bord d’une voiture, après les avoir soupçonné qu’elles étaient impliquées dans les incendies de forêt dans la région Larbaâ Nat Irathen. Après avoir été roués de coups, les éléments de la police sont intervenus pour les secourir en les transférant vers siège de la police ». Cependant, précise encore la même source, « le même groupe a continué à attaquer le siège de la police avec violence et ils ont réussi à faire sortir l’un des trois individus et à le traîner hors du siège de la police jusqu’à la place de la ville, où il avait été frappé puis brulé, ce qui a entraîné sa mort ». Retour sur les circonstances du drame Alors que les populations des différentes localités de la wilaya de Tizi Ouzou, touchées par les feux de forêts, tentaient de sauver ce qu’ils peuvent, notamment en vies humaines, un incident des plus graves s’est produit à Larbaâ Nat Irathen. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, une foule visiblement en colère s’est abattue sur jeune homme d’une trentaine d’années, présumé coupable du déclenchement des feux. L’horrible scène s’est déroulée pendant qu’un fourgon de la police était en train de transférer la victime vers le commissariat. L’horrible scène du lynchage puis de l’immolation de la dépouille du jeune Djamel, originaire de Miliana a vite devenue virale, suscitant indignation et consternation auprès de l’opinion publique. Une fois les esprits calmés, c’est les appels au calme et à la raison qui a prédominé sur notamment les réseaux sociaux.