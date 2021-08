Impressionnante procession de camions Toute l'Algérie est à Tizi Ouzou L'élan de solidarité agissante des autres régions du pays, envers les victimes des incendies dans la wilaya de Tizi Ouzou, ne cesse de croître. Echec au complot Echec au complot Pour la sixième journée consécutive, les aides continuent d'affluer vers la wilaya de Tizi Ouzou des quatre coins de l'Algérie. L'élan de solidarité agissante des autres régions du pays, envers les victimes des incendies dans la wilaya de Tizi Ouzou, ne cesse de croître à telle enseigne que les routes qui longent la ville de Tizi Ouzou sont souvent bloquées par l'arrivée des camions, des semi-remorques, des fourgons, etc. Ces derniers sont chargés de toutes sortes de produits alimentaires, de boissons, de vêtements et autres besoins qui sont mis au service des familles qui ont été touchées de plein fouet par les feux qui ont ravagé des milliers d'hectares depuis lundi dernier et qui se sont poursuivis hier. Mais à un rythme beaucoup moins effréné puisque, hier, les incendies en question étaient en nette régression. Seulement cinq incendies étaient encore en cours, selon les responsables de la Protection civile de Tizi Ouzou qui ont précisé qu'il s'agit de feux qui sont loin d'égaler en intensité ceux des journées de lundi, mardi et mercredi derniers. Hier, bien que les feux aient baissé en nombre et en intensité, les caravanes d'aide aux habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, ne cessaient pas d'affluer aussi bien au chef-lieu de wilaya qu'aux régions les plus affectées comme Aïn El Hammam, Ath Yanni, Ouacif, Larbaâ Nath Irathen, Azazga, etc. Un convoi d'aides alimentaires et autres est arrivé, hier, samedi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, à partir de Ben Aknoun. Cette caravane s'est dirigée directement vers la ville de Boghni à partir de laquelle les dons seront répartis aux habitants sinistrés des localités de Larbaâ Nath Irathen, Ouacifs et Ouadhias. Les aides ne sont pas seulement d'ordre alimentaire et vestimentaire, mais elles relèvent du médical et de la solidarité au sens large du terme. Une caravane médicale très importante a installé son quartier général, hier, à Ath Yanni. Cette dernière constituée de médecins et de bénévoles, devra prendre en charge localement les blessés et les brûlés victimes des incendies. Ces derniers bénéficieront de l'assistance psychologique nécessaire de la part de la même équipe qui est entrée en oeuvre dès qu'elle est arrivée sur place à Ath Yanni, l'une des régions qui a subi le plus de dégâts et de morts suite aux derniers incendies ravageurs. Ce qui est impressionnant et remarquable, c'est que l'engouement à aider les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou n'est pas seulement venu des wilayas limitrophes comme Alger, Boumerdès, Tipaza, Bouira, Béjaïa, mais également des wilayas les plus lointaines, de l'extrême Est et Ouest du pays jusqu'à l'extrême Sud. Des convois sont arrivés même de régions comme Illizi ou Tlemcen. En outre, bien que la wilaya de Tizi Ouzou ne s'en est pas encore sortie avec ses incendies, ses habitants se sont également mobilisés à leur tour pour envoyer des dizaines de caravanes de solidarité avec les autres wilayas du pays touchées par les incendies. Hier, un convoi de produits alimentaires de toutes sortes a démarré de Tizi Ouzou à destination de la wilaya de Skikda alors que d'autres sont partis vers d'autres wilayas. Notons en outre que la cellule de crise de la wilaya de Tizi Ouzou a informé, hier, iles communes touchées par les feux de forêt que la distribution des denrées alimentaires est organisée à travers trois points de stockage à savoir, les salles Omnisports de l'Opow de Tizi Ouzou, Ath Yanni, Aïn El Hammam, la résidence universitaire «Rehahlia» de Oued Aïssi et l'unité de briqueterie «Izerkhef» sur la RN 12. Les associations et les comités de village peuvent également se rapprocher de leurs communes respectives pour participer dans l'action d'acheminement de ces denrées au profit des familles, a indiqué la même cellule de crise. Aomar MOHELLEBI