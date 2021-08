Annaba 250 Tonnes d'aide vers Béjaïa Les initiatives caritatives se suivent et se renforcent à Annaba, reflétant les valeurs de solidarité et de cohésion entre les Algériens. L’élan de solidarité ne faiblit pas L’élan de solidarité ne faiblit pas Une caravane de solidarité constituée de plus de 250 tonnes de produits alimentaires et équipements médicaux et paramédicaux s'est ébranlée, hier, d'Annaba, au profit des familles sinistrées suite aux feux de forêt enregistrés à Tizi Ouzou. Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, le premier responsable du Croissant-Rouge algérien (CRA), à Annaba, les Scouts musulmans algériens et le P/APC de la commune d'Annaba en présence des représentants de plusieurs secteurs. L'appel à la solidarité émis par le premier responsable de la wilaya d'Annaba, s'est ajouté aux multiples actions engagées par des associations, dont Ness El Kheir et le CRA (Croissant- Rouge algérien). Cet élan de solidarité a, une fois de plus, prouvé que les Algériens sont solidaires. En effet, l'écho de l'appel à la solidarité a donné lieu à une impressionnante mobilisation populaire. Le dépôt de l'avant-port, mis à la disposition des donneurs, dont des citoyens, des donneurs du secteur public et privé, opérateurs économiques entre autres, a permis la collecte de quelque 250 tonnes de divers produits de première nécessité. L'acheminement de cette caravane, composée de 15 camions et plusieurs voitures utilitaires, vers Béjaïa, s'inscrit dans le cadre, a expliqué le wali d'Annaba « de la solidarité du peuple algérien, les Annabis entre autres, qui, à chaque crise, manifeste une prédisposition exemplaire à venir en aide aux citoyens», a-t-il dit. Une participation exemplaire des habitants d'Annaba, qui sont venus de tous bords, pour contribuer un tant soit peu, à aider leurs concitoyens en ces moments difficiles. Pour les organisateurs de cette caravane de solidarité, cette initiative caritative reflète les valeurs de solidarité et de cohésion entre les Algériens. Ils ont salué la contribution des bienfaiteurs, dans cette opération qui sera suivie, dans les prochains jours, par d'autres, vers les zones touchées par les feux de forêt. En ce sens, une caravane de solidarité est en cours de préparation et devra être acheminée demain, vers la wilaya d'El Tarf, par le Croissant-Rouge algérien. Pour le moment, seules 30 tonnes de diverses denrées ont été collectées. Une autre caravane est programmée par le CRA, au profit des sinistrés d'Aïn Barbar et Séraïdi, dans la wilaya d'Annaba. Les initiateurs de l'action attendent l'évaluation de la situation des sinistrés, afin d'acheminer les besoins nécessaires. Jusqu'à la mise sous presse, des citoyens, individuellement ou en groupes et des associations locales continuent d'affluer pour apporter les dons et les remettre aux points de collecte ouverts à Annaba. Wahida Bahri