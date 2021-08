Feux de forêts : le Premier ministre reçoit des messages de condoléances de pays frères ALGER - Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a reçu, samedi, des messages de condoléances et de compassion de la part du Premier ministre de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, du Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Bouchraya Hamoudi Beyoun et du Premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'Etat du Qatar, Cheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al-Thani, dans lesquels ils lui ont présenté leurs sincères condoléances suite au décès de citoyens du fait des feux de forêts qui ravagent plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué des services du Premier ministère. "Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a reçu samedi 14 août 2021 des messages de condoléances et de compassion de la part de Son Altesse, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Premier ministre de l'Etat du Koweït, du Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Bouchraya Hamoudi Beyoun et du Premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'Etat du Qatar, Cheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abd ulaziz Al-Thani, dans lesquels ils lui ont présenté leurs sincères condoléances suite au décès de citoyens du fait des feux de forêts qui ravagent plusieurs wilayas du pays", lit-on dans le communiqué. De son côté, "le Premier ministre a adressé des messages de remerciements à ses homologues pour leur compassion, leurs nobles sentiments et leur soutien au peuple et au Gouvernement algériens, en cette circonstance difficile", ajoute la même source.