Oran : convoi de dons en route vers les zones sinistrées de trois wilayas ORAN - Le Conseil "Souboul El Kheïrat" relevant de la Direction des affaires religieuses et des wakfs d’Oran a envoyé, samedi, trois camions semi-remorques chargés d’aides alimentaires, des couvertures, des vêtements aux sinistrés des feux de forêts de plusieurs wilayas, a-t-on appris auprès de cette direction. Le responsable local du secteur, Messaoud Amirouche, a souligné que ces dons représentant quelque 60 tonnes de divers produits ont été destinés aux wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou et El Tarf. Il a ajouté qu’un autre camion semi-remorques chargé d’aides se rendra se samedi soir à la wilaya de Skikda pour venir en aide aux sinistrés des incendies qui ont ravagé la région. Par ailleurs, une grande opération de collecte de dons des produits alimentaires, des vêtements, de la literie et des produits pharmaceutiques essentiellement, est en cours de préparation dans la wilaya d’Oran. Ces dons seront acheminés vers les régions qui abritent les familles sinistrées.