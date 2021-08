-Changements climatiques : causes, conséquences et solutions C’est un constat sans appel : depuis de nombreuses années, nous savons que le dérèglement du climat est principalement dû à l’activité humaine et qu’il représente une menace réelle pour la planète. Ce dérèglement engendre déjà de multiples perturbations dont les impacts sont dévastateurs, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Si rien n’est fait dès maintenant, les conséquences seront dramatiques et irréversibles, non seulement pour notre environnement mais aussi et surtout parce que les changements à l’œuvre réduiront à néant les progrès réalisés ces dernières décennies pour lutter contre la pauvreté. Qu’est-ce que le changement climatique ? Le changement climatique correspond à une modification durable du climat au niveau planétaire ou de ses divers climats régionaux. S’il peut être dû à des phénomènes naturels, tels que des variations de l’activité solaire par exemple, il résulte depuis le milieu du XIXe siècle d’une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, engendrée par les activités humaines. L’effet de serre : un mécanisme déréglé par l’humain Les gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique et le méthane, sont naturellement présents dans l’atmosphère et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Ils forment une barrière autour de la Terre, qui permet de retenir la chaleur provenant du soleil et de maintenir la température de la planète à une moyenne d’environ 15°C. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines, telles que l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), l’exploitation des forêts ou encore l’élevage intensif, ont entraîné une augmentation de ces gaz qui se sont accumulés dans l’atmosphère, provoquant un réchauffement de la planète. Depuis la fin du XIXe siècle, la température à la surface de la terre a augmenté d’environ 1°C, entraînant un bouleversement des écosystèmes et une fréquence accrue des catastrophes naturelles. Certaines régions du monde sont encore plus impactées, à l’image de l’Arctique qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. En Ethiopie, des sécheresses intenses dus aux changements climatiques ont entraîné de graves crises alimentaires. Dans la région de la Corne de l’Afrique, des épisodes de sécheresse intense survenus en 2011, 2017 et 2019 ont décimé les cultures et le bétail et entraîné de graves pénuries alimentaires et d’eau. (Photo : Pablo Tosco/Oxfam) Les effets du réchauffement climatique : des impacts visibles et mesurés En modifiant les équilibres naturels (températures, cycle de l’eau, courants marins et aériens…), le dérèglement climatique est responsable de perturbations importantes. Parmi les conséquences les plus immédiates : l’augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes (inondations, tempêtes, cyclones, sécheresses et feux de forêts, épisodes caniculaires…) D’autres phénomènes à évolution plus lente sont aussi perceptibles : la fonte des glaces et l’élévation du niveau des mers, l’érosion progressive des côtes, la désertification, la raréfaction des ressources, le bouleversement des écosystèmes et la disparition de certaines espèces. Ces impacts peuvent être très différents d’une région à l’autre, mais ils concernent toute la planète et s’intensifieront au cours des prochaines décennies.