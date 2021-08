Quelles solutions pour lutter contre le réchauffement climatique ? Les changements climatiques sont un problème mondial qu’il convient d’affronter sur tous les fronts : à l’échelle collective, que ce soit au niveau local, national ou international, mais aussi à l’échelle individuelle. Face à ces dérèglements, des solutions existent, à commencer par la nécessité cruciale de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. La responsabilité des États dans ce domaine – ainsi que celles des entreprises, dont il faut réguler l’activité – est immense. Réduire les émissions de gaz à effet de serre Si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’évoluer au rythme actuel, la hausse de la température moyenne de la terre pourrait atteindre 5°C d’ici 2100 (voire 7°C dans les scénarios les plus pessimistes), avec des conséquences dramatiques sur les écosystèmes et une intensification des événements climatiques extrêmes. Selon les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)*, il est nécessaire de limiter cette augmentation à 1,5°C, seuil au-delà duquel le risque d’assister à des changements climatiques catastrophiques sera beaucoup plus élevé. Renforcer les capacités d’adaptation des populations vulnérables Nous ne pouvons laisser des millions de personnes affronter, seules, les conséquences d’une crise climatique planétaire dont elles ne sont pas les principales initiatrices. Face au péril climatique, les pays riches, historiquement à l’origine de ce dérèglement global, ont une double responsabilité : agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et aider les populations les plus vulnérables à s’adapter aux impacts déjà dévastateurs des changements climatiques, en leur apportant une aide financière plus conséquente, mais aussi en leur permettant de se développer tout en limitant leurs propres émissions. L’Accord de Paris : le bilan inquiétant d’un engagement historique Premier accord universel pour lutter contre les changements climatiques, l’Accord de Paris a été adopté en décembre 2015 par 192 Etats qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de +1,5°C d’ici la fin du siècle. Malheureusement, cet accord n’est toujours pas mis en œuvre. Trop peu d’Etats ont jusqu’ici mis en place des mesures suffisantes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, alors que celles-ci ont augmenté de 1,5% en moyenne chaque année depuis 10 ans. Les pays riches peinent également à mobiliser les financements nécessaires pour aider les pays en développement à s’adapter aux effets des changements climatiques, malgré l’engagement pris, il y a plus de 10 ans, d’y consacrer 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Face à l’urgence climatique, le pouvoir de la mobilisation citoyenne Mouvement « Friday for future » lancé par Greta Thunberg, marches pour le climat, pétition l’Affaire du siècle : face à l’inaction de nombreux Etats, les citoyen.ne.s du monde entier se sont largement mobilisé.e.s ces dernières années pour exiger de leur gouvernement des actions plus ambitieuses. En France, la crise climatique est perçue comme une priorité par une majorité de personnes. Car pour lutter contre les changements climatiques, la participation de tou.te.s est nécessaire et les moyens d’agir sont bien plus nombreux qu’on ne le croit : au travail, chez soi, dans la rue ou auprès d’ONG qui œuvrent au quotidien pour faire bouger les lignes.