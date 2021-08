Greenpeace Objectif : 1,5 °C

Le réchauffement climatique est un problème majeur posé à l’humanité toute entière. Et la crise s'aggrave. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et l’année 2016 est la plus chaude jamais enregistrée. La Terre se réchauffe. Les calottes glaciaires fondent. Les catastrophes climatiques se font plus fréquentes, plus intenses. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques déjà une réalité. Notre planète se dérègle, c'est incontestable, et l’être humain est responsable, les scientifiques sont unanimes. * Problématique Augmentation des catastrophes naturelles Urgence humanitaire Crise de civilisation es solutions existent Contenir la hausse des températures Sortir des énergies fossiles Développer les énergies renouvelables Défaire le lobby climato-sceptique * Changer de modèle Tenir compte des pays du Sud Sanctionner les multinationales Soutenir la diplomatie climatique Encourager les mouvements globaux ******************** Protéger nos forêts ********************Nos demandes ********************Passer à 100 % d’énergies renouvelables ********************Interdire tout nouveau projet climaticide NOS PERSPECTIVES POUR LA COP21 : UNE ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE POUR TOUS. Les attentes et demandes de Greenpeace dans le cadre de la COP21 sur le climat à Paris, en 2015. Désinvestir des énergies fossiles