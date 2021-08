Incendies de forets : l’Algérie va se doter de 4 canadairs. Les incendies qui ont ravagé, et qui ravagent encore, les forets nord africaines, et notamment Algériennes, ne sont pas passés sans que le sujet des canadairs ne soit de nouveau évoqué, mais cette fois-ci avec plus d’autant plus d’insistance. Cette dernière semaine a été particulièrement meurtrière, plus de 100 personnes ont perdu la vie dans les incendies, ce qui a poussé le président Tebboune, à donner des instructions pour que l’Algérie puisse se doter de ses propres canadairs. La directive a été prise au pied de la lettre par le ministère de la Défense.