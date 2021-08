Lutte contre les incendies: L’Algérie devrait acquérir 8 bombardiers d’eau russe « Beriev Be-200 » Selon le site algérien spécialisé en question de défense et de sécurité Menadefense, et rapporté par le site Sputnik, il a été annoncé, hier, que les autorités algériennes devraient acquérir une flotte de huit Be-200 «Altaïr» du constructeur russe Beriev Aircraft Company afin de faire face aux feux de forêts. «Selon nos informations et à la suite d’une enquête ordonnée par le chef d’état-major algérien, le général Saïd Chengriha, pour déterminer les défaillances qui ont empêché l’achat de moyens aériens de lutte anti-incendie, ce dernier aurait demandé de relancer le projet d’achat de six avions amphibies bombardiers d’eau Beriev Be-200 avec une option pour deux autres appareils», précise Menadefense dans cet article.