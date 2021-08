Les drames algériens bizness juteux pour des internautes payés par le Maroc Par Houari A. – Une source informée a dénoncé le caractère mercantile d’intervenants réguliers sur les réseaux sociaux qui tirent profit des drames qui s’abattent sur l’Algérie. «Les internautes algériens affiliés au MAK et à Rachad, organisations terroristes, et pseudo-journalistes indépendants ne ratent aucune occasion pour s’enrichir sur le dos des Algériens. Il s’agit de ceux qui se prennent pour des opposants à l’étranger, des prétendus analystes à la solde du Makhzen marocain qui, via des organisations marocaines, reçoivent des subventions en dizaines de milliers d’euros», indique notre source. «Ces pseudo-opposants qui lancent des appels aux dons en devises étrangères à travers leurs pages Facebook ou leurs comptes YouTube sont financés par des organismes marocains qui sont en lien direct avec le ministère des Affaires étrangères marocain», précise notre source, qui cite, entre autres, la fondation marocaine Ajial (générations). «Une fondation créée en 2014 et qui a pour mission le financement des associations pour les mettre en réseau avec la communauté internationale des acteurs des droits de l’Homme», explique notre source, selon laquelle ce rôle «est clairement indiqué dans leur charte». «Cette fondation finance, en réalité, des acteurs algériens hostiles à l’Algérie, dont le plus exposé sur YouTube, Hichem Aboud, qui ne cache pas ses liens avec le Makhzen marocain et il y en a d’autres», fait savoir notre source. Ces cyberagitateurs sont financés par le régime de Rabat sous le prétexte mensonger de «développement des relations entre les militants algériens de défense des droits de l’Homme et leurs homologues marocains». «Or, indique notre source, leur mission est de mener des attaques continues contre l’appareil étatique algérien.» Et d’ajouter : «Tout le monde a vu l’exploitation par ces prédateurs de l’assassinat de Djamel Bensmaïl et les feux de forêts pour s’acharner et même impliquer l’Etat algérien dans ces drames.» «Leurs sites internet, leurs pages Facebook et leurs comptes YouTube ne nécessitent aucun besoin matériel et technique, il leur suffit d’avoir un téléphone portable et une connexion internet pour enregistrer des vidéos et les publier sans aucune difficulté», note notre source, qui relève que «tout cet argent du Makhzen est destiné à ces activistes sur la Toile auxquels il n’est demandé que de poster des commentaires sur internet et manipuler ceux qui les suivent». «Ils n’exécutent pas ce travail commandité par le Makhzen par militantisme mais dans un but précis : attaquer l’Algérie et ses institutions, surtout sécuritaires», souligne notre source, pour laquelle «c’est une vraie guerre électronique qui est menée par le Makhzen contre l’Algérie avec des mains algériennes». Nous reviendrons dans les prochains jours avec tous les détails sur ce réseau algéro-marocain. H. A.