DSP d'Oran: Nécessité d’ouvrir des postes d’emploi pour couvrir les besoins des hôpitaux récemment ouverts Les deux nouveaux hôpitaux, ceux de Haï Nedjma et d’El Kerma, opérationnels à Oran entre 2020 et 2021, ne disposent jusqu’à présent de leurs propres effectifs et aucun poste budgétaire n’a été ouvert par la fonction publique pour les doter en personnels, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de la santé et de la population.