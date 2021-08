Départ d’une caravane de solidarité au profit des sinistrés des feux de forêts à El Tarf et Skikda Une caravane de solidarité acheminant des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques a pris le départ, jeudi à partir du siège du ministère des Moudjahidine (Alger), en direction des populations sinistrées des suites des feux de forêts dans les wilayas de Skikda et El Tarf.