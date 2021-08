Larbaâ-Nath-Irathen Le lent retour à la vie normale Reportage de Saïd Aït Mebarek À Larbaâ-Nath-Irathen et dans tous les villages de cette commune touchés par l'incendie dévastateur d'il y a plus d'une semaine, la vie reprend peu à peu ses droits. Difficilement, car les effets du traumatisme des jours et des nuits cauchemardesques et d'épouvante engendrés par le combat contre les flammes sont toujours vivaces et hantent encore les esprits.