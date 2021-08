RELIZANE Distribution de 669 logements Quelque 669 logements de différents types ont été attribués, vendredi, dans nombre de communes de Relizane, dans le cadre des festivités de célébration de la Journée nationale du moudjahid coïncidant avec la commémoration du double anniversaire des attaques du Nord constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956). La cérémonie de commémoration officielle abritée par la wilaya de Relizane a donné lieu à la distribution de décisions d’affectation de logements (de différents types) à de nombreux bénéficiaires dans les communes de Zemmoura, Oued-R’Hiou et Mazouna, entre autres. Cette énième opération de distribution réalisée cette année à Relizane, en application des orientations du président de la République, englobe 443 unités publiques locatives, 703 aides à la construction rurale, 226 logements promotionnels aidés, à travers plusieurs communes. Dans son intervention, le wali Moulati Ataâ Allah a souligné la poursuite des efforts en vue de l’application du programme présidentiel, concernant le logement. À signaler que la joie était gravée à jamais au sein des familles ayant eu possession de leurs clés d’appartements neufs à travers les daïras et les aides à la construction. A. Rahmane