Ancien membre de l’organisation spéciale (OS) Brahim ADJAMI appelle à un sursaut 21 Aoû 2021  Annaba  82 fois Du haut de ses 92 ans et demi, le révolutionnaire et moudjahid Brahim Adjami, nous a reçus chez lui dans sa résidence située au niveau du boulevard Bouzered Hocine dans le quartier la Colonne. Sobre et lucide malgré son âge avancé, « aàmi » Brahim entouré de son fils Azzedine est toujours égal à lui-même. « Comme je suis encore de ce monde, je dirais que je suis né certainement sous une bonne étoile parce que j’ai échappé plusieurs fois à la mort certaine suite aux tirs nourris des forces coloniales », a dit ce nationaliste. Fidèle à Messali Hadj et aux idéaux qu’il a véhiculés, cette figure emblématique nous dira que Messali Hadj n’a jamais été un traître envers son pays. « Il a été intègre, loyal et honnête. Il a consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance de son pays «L’Algérie doit compter plus que jamais sur ses propres enfants intègres et honnêtes qui sont capables de la hisser dans le concert des nations les plus développées», a insisté ce moudjahid. «Depuis notre indépendance, nous avons perdu beaucoup de temps dans tous les domaines. Les pays qu’ils soient européens ou africains que nous devancions économiquement à l’époque sont devenus dix fois meilleurs que le nôtre. Aujourd’hui, ils réalisent un taux de croissance à deux chiffres. J'ai sacrifié ma vie, ma jeunesse pour que l'Algérie ait son indépendance et devienne un pays développé et démocratique. Hélas le mode de gouvernance adopté par ceux qui ont pris le pouvoir en 1962 était contraire à nos idéaux», a-t-il ajouté avec regret. Par ailleurs, le moudjahid Brahim Adjami qui a eu à côtoyer les grands de la révolution à l’exemple de Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, était en 1943 sympathisant des Amis du Manifeste et du PPA avant de rallier le MTLD. « Par mesure de sécurité, la première réunion secrète de l’OS s’est tenue en 1947, au domicile de mes parents, dans la vielle ville communément appelée Place d’Armes, à laquelle ont pris part Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Chergui Brahim, Amar Benaouda, Bekkouche Abdelbaki, Hocine Benzaïm et moi-même. Celle-ci a porté sur la formation paramilitaire et l’apprentissage aux techniques de la guérilla », a-t-il ajouté. Natif d’Annaba, il a fait ses premières armes dans les Scouts Musulmans Algériens (SMA) dès 1939. Pour rappel, Brahim Adjami qui est né le 16 novembre 1928 à Annaba était un champion de boxe, dont le club était la JBAC (Jeunesse Bônoise Athlétique Club) avant d’évoluer dans un autre club de sa ville natale dénommé USMB (Union Sportive Musulmane de Bône). « Je pouvais être un champion du monde de boxe dans la catégorie des poids moyens, mais le devoir envers la mère patrie me dictait de prendre les armes pour combattre l’ennemi, afin que mon pays recouvre son indépendance», a conclu « aàmi » Brahim souriant en ayant un regard plein d’espoir tourné vers l’Algérie nouvelle. Nejmedine Zéroug