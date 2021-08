Les horaires de confinement repoussés de deux heures, les plages et espaces publics libérés Le premier ministre, Aimen Ben Abderrahmane a décidé du réaménagement des horaires de confinement et ce de 22h au lendemain, 06h, indique mardi un communiqué du Premier ministère. La même source qui a précisé que ce réaménagement s’appliquait aux wilayas déjà concernées par les mesures de confinement, annonce, également, la levée les obligations de fermeture les espaces de détente, de loisirs et d’attraction ainsi que les plages, soulignant le maintien des mesures strictes de prévention contre la Covid-19.