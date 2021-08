Météo Algérie : Pluie sur 14 wilayas et canicule sur 3 autres L'Office national de la météorologie a annoncé, ce mardi 24 août, de la pluie sur plusieurs wilayas du pays, d'est en ouest. 14 wilayas sont concernées par cette « alerte jaune » alors que le même organisme annonce une canicule dans trois wilayas côtières de l'est de l'Algérie. En effet, Météo Algérie a fait savoir, ce mardi, que 14 wilayas du pays connaîtront un ciel nuageux d'abord dans certaines wilayas de l'ouest, ensuite au centre et à l'est dans l'après-midi. Selon Météo Algérie, les wilayas qui enregistrent un temps nuageux suivi de pluie sont : Sidi Bel Abbes, Saïda, Tiaret, Djelfa, Msila, Bouira, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna et Tebessa. D'autre part, les mêmes services météo annoncent une vague de chaleur caniculaire dans trois wilayas du pays. Et ce, pour la même période de validité, à partir de ce mardi jusqu'en soirée. Les wilayas concernées sont celles côtières de l'extrême est de l'Algérie, en l'occurrence Skikda, Annaba et El Tarf. Les mêmes wilayas de cette région qui ont souffert des feux de forêt ces dernières semaines. Et qui ont enregistré d'importants dégâts matériels, entre arbres fruitiers, forêts et animaux sauvages et domestiques.