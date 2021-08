Bidonville Bouhdid Les habitants protestent devant le siège de la wilaya  24 Aoû 2021  Annaba Les habitants du bidonville Bouhdid, dans la Plaine Ouest, ont observé un sit-in hier devant le siège de la wilaya afin d’exprimer leur colère quant au retard du traitement de leurs dossiers de relogement. Les protestataires ont demandé au wali de dresser une liste des demandeurs pour les intégrer dans les programmes de logement social en cours de construction. « Nous avons été plusieurs fois reçus et promis par les autorités concernant notre intégration dans un programme de relogement et de résorption du logement illicite mais aucun résultat n’a été enregistré jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes ici pour rappeler au wali ses promesses », lancent les protestataires. Ces derniers souhaitent bénéficier de certains programmes de logement locatif social, notamment au niveau de la Nouvelle ville « Draâ Erriche », en cours de réalisation surtout qu’ils étaient promis par les autorités. « Des habitants de notre bidonville ont bénéficié de logements sociaux il y a quelques temps. Le recensement a été fait pour ceux qui sont restés et jusqu’à aujourd’hui nous attendons d’être contactés par les services de la commune de Annaba qui ont effectué les recensements », ajoutent nos interlocuteurs. Le secteur du logement à Annaba reste l’un des plus problématiques. Des demandeurs de logement de la commune d’El-Bouni ont, il y a des semaines, squatté des appartements au niveau de la localité « Djemâa Hocine » sans en être les souscripteurs. Cet incident qui est loin d’être exceptionnel, témoigne de la tension permanente exercée par les demandeurs de logement sur les autorités et qui rappelle la difficulté d’un travail d’assainissement de ce dossier névralgique. Z. A.