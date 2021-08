Il y a quelque chose de pourri aux royaumes chérifien et espagnol La corruption au sommet de la monarchie espagnole nourrit depuis des années les rubriques judiciaires et des faits divers dans les médias espagnols et dans le microcosme politique. Une corruption qui n’a d’égale que celle qui sévit au royaume de Mohammed VI. (Publié par: Philippe Tourelle: 28 juillet, 2020)