MAK et RACHAD : «C’est par la Kabylie que nous ferons exploser l’Algérie » (Publié par: brahimle: 22 août, 2021Dans: A La Une, ACCEUIL, Actualité, Actualité Afrique, Actualité_Maghreb) – Les incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas en Algérie ont été en grande partie par des agents manipulés par le mouvement berbero-sioniste, le Mak, et l’organisation islamiste, résidu du FIS dissous, basés tous les deux en Europe : Près d’une centaine de morts, des centaines de milliers d’hectares partis en fumée, des maisons brûlées, des routes et des villages détruits, des entreprises cramées, une atmosphère suffocante… Un décor apocalyptique, qui rappelle « la politique de la terre brulée » de l’OAS à l’aube de l’indépendance 