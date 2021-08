Les dieux du stade «À la recherche de l’excellence» sur Canal + D’emblée, quand on demande au roi Pelé de nommer le sportif qui l’a le plus impressionné dans sa carrière, il cite son coéquipier Garrincha, mort en 1983 et né cinquante années plus tôt avec un handicap physique. Ce footballeur virtuose, qui faisait lever le stade de Botafogo, son club, avait appris à jouer au football malgré une anomalie aux genoux: l’un était sortant et l’autre, rentrant. Là résidait le secret de ses dribbles déroutants. Pelé et Garrincha n’ont jamais perdu un match ensemble avec la sélection du Brésil.