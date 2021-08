Mercato : Galtier évoque l’arrivée de Delort Le coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier, a évoqué l’arrivée de l’international algérien, Andy Delort, en Côte d’Azur dans une déclaration à la presse après la victoire des siens, samedi, face à Bordeaux (4-0). « Andy vient rejoindre une équipe qui est devenue performante, avec des joueurs qui me donnent satisfaction. J’aime bien varier les associations, avoir des points forts offensifs tout au long du match. Je sais qu’Andy est associable avec Amine, avec Kasper. Amine sur un côté ? Non. A part peut-être sur quelques matchs. C’est toujours intéressant d’avoir plusieurs profils dans le secteur offensif. Mais dans l’absolu, j’aurai 3 attaquants : Amine, Kasper, Andy », a confié l’ancien coach du Losc. Concernant la façon dont s’est faite l’arrivée de l’Algérien, le technicien français dira : « Ça s’est ouvert il y a quelques jours. Après une longue discussion avec Julien (Fournier, directeur du football), on pensait que ce n’était pas réalisable, puisqu'Andy discutait avec d’autres clubs. On pensait qu’il allait choisir un autre projet. Ensuite on lui a présenté notre vision des choses, avec ces joueurs et ce qu’il pouvait amener à cette équipe et à cet effectif, avec sa connaissance de la L1, son tempérament, sa capacité à marquer, à donner beaucoup de passes décisives. On a parlé avec lui, comme d’autres. La présence du groupe INEOS a fait que nous pouvions faire cette opération. D’autres ne pouvaient pas. »