Man Utd : Varane ''très, très heureux'' Après son premier match avec MU, Raphaël Varane a fait un point. Raphaël Varane a vécu des débuts "intenses" en Premier League sous les couleurs de Manchester United, lui qui a hâte de retrouver Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Associé à Harry Maguire à l'arrière, l'international français, débarqué du Real Madrid cet été, a effectué cinq dégagements, un record pour l'équipe, et a fourni une passe décisive pour le but victorieux de Mason Greenwood.