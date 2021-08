Exportations : Tindouf donne le coup d’envoi de l’exposition internationale El-Mouggar (2021) Ce rendez-vous économique et commercial international, organisé par le ministère du commerce et de la promotion des exportations en coordination avec la wilaya de Tindouf, ouvrira tente d’ouvrir de nouvelles perspectives entre les opérateurs économiques algériens et des pays africains pour relancer l’activité commerciale dans les zones frontalières.