Belmadi très mécontent de l'état de la pelouse du stade Mustapha Tchaker : "C'est une calamité !" En conférence de presse à la veille du match face à Djibouti, Le sélectionneur national Djamel Belmadi était très mécontent de l'état de la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida 01/09/2021 Belmadi est triste pour Youcef Atal et lui tend la main Auteur : mercredi 01 septembre 2021 13:32 Le sélectionneur national a parlé de "sabotage" au moment d'évoquer l'état de la pelouse Mustapha Tchaker : "En juin nous avions une bonne pelouse après un long travail. Nous avions donc décidé que nous jouerons à Tchaker avec l'accord des joueurs. Comme par magie, 2 mois après on retrouve une calamité. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse. C'est du sabotage. Nous, malheureusement, on n’a pas voulu que notre équipe nationale ait une pelouse digne de son nom. Je ne suis pas complotiste, je constate des faits", a-t-il déclaré. Toujours sur le même sujet, Djamel Belmadi dira : "Quand je vois ce qui se passe chez nous, j’ai envie de me faire délocaliser aussi ! Ne me parlez du stade d’Oran, je ne joue pas dans un stade où on fait des barbecues", a-t-il conclu.