Remplaçant, samedi, en Ukraine, Karim Benzema était cette fois bien titulaire, mardi, pour le grand retour à L

Remplaçant, samedi, en Ukraine, Karim Benzema était cette fois bien titulaire, mardi, pour le grand retour à Lyon de KB9. Et cette sélection face à la Finlande a également un poids statistique comme l'indique Football. Et pas seulement parce qu’il s’agit de la 90e cape du Madrilène en équipe de France. Cette rencontre était également la 800e de Karim Benzema depuis son passage chez les professionnels. Dans le détail, le numéro 19 de l'équipe de France a disputé 148 rencontres avec l’Olympique Lyonnais, 562 avec le Real Madrid et donc 90 avec l’équipe de France.