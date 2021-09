Des voyous s’en prennent aux paisibles citoyens ANNABA

Des voyous s’en prennent aux paisibles citoyens Centre ville Des voyous s’en prennent aux paisibles citoyens  07 Sep 2021  Annaba  32518 fois Des citoyens outrés par les agissements de quelques voyous dans les rues de la ville font appel aux forces de sécurité afin d’y mettre fin. Ces citoyens signalent, en effet, la présence au niveau de la place et du rond-point de la gare, du Cours de la Révolution, de la Rue Asselah Hocine et de la rue Emir Abdelkader de trois individus qui guettent les voitures dont les fenêtres arrières sont ouvertes pour y « piquer » tout ce qui peut leur ramener des sous. Leur méthode consiste à faire ralentir la voiture par deux membres de la bande qui marchent en pleine rue, tandis que le troisième se rue vers l’arrière du véhicule pour emporter un sac, un téléphone portable ou tout paquet que le conducteur aura laissé à l’arrière de sa voiture. Une autre bande de malfaiteurs agit en plein jour en s’en prenant aux appartements vides, momentanément quittés par leurs propriétaires. La mésaventure est arrivée, d’après des internautes, à une vieille dame que ces cambrioleurs avaient guettée puis s’étaient introduits chez elle. Surpris par son retour, ils avaient détalé dans la cage d’escalier. D’autres citoyens auraient été victimes de ces cambrioleurs qui n’hésitent pas à agir en plein jour dans les cages d’escaliers, à frapper à la porte puis, lorsqu’il n’y a pas de réponse, à y pénétrer afin d’emporter tout ce qui peut être revendu. Le numéro vert et celui de la police de secours sont le 1548 et le 17, et il appartient aux témoins de faire appel pour signaler ces méfaits. Ahmed Chabi