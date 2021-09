Quelles sont les causes du dérèglement des prix des produits alimentaires en Algérie? Dans deux entretiens accordés à Sputnik, deux experts algériens expliquent les rasions de la flambée des prix des produits alimentaires dans le pays, notamment la volaille et l’huile de table, indiquant les causes endogènes et exogènes de cette inflation, son impact politique et social et comment y faire face.