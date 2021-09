Z comme z'bel ! Publié par Maâmar Farah le 18.09.2021 , 11h00 3452 lectures Zemmour, candidat probable aux présidentielles françaises, est le digne héritier de William Zemmour, proxénète abattu par la police en 1975 ! Et de Théodore Zemmour, arnaqueur en série et proxénète. Et d'Edgar Zemmour, proxénète abattu à Miami en 1983. Et de Gilbert Zemmour, mafieux et proxénète, tué dans les rues de Paris en 1983. Et de Roland Zemmour, tué à coups de couteau à Paris. Quant on a des crapules comme ça comme oncles, on devrait se calmer un peu et arrêter de désigner les Arabes, les Africains et les musulmans comme le principal danger pour la sécurité des Français ! Les Zemmour étaient juifs mais chuuut... Pas d'antisémitisme ici ! M. F.