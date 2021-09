La récupération du canon historique Baba Merzoug : un devoir national. Une partie (la colonne, visible sur l’illustration) du canon Baba Merzoug transformé en consulaire à Brest. D. R. L’importance de récupérer le canon Baba Merzoug, symbole de la force navale algérienne et chef-d’œuvre du patrimoine national, a été soulignée par les participants à une conférence organisée, lundi, au Centre des arts et de la culture au Bastion 23, à Alger, sur «L’histoire du canon Baba Merzoug et les voies juridiques pour sa récupération», rapporte l’APS.