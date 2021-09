Flot juvénile par Abdou BENABBOU Plus du quart de la population algérienne rejoindra à partir d'aujourd'hui l'institution éducative. Lourde ruée que ce flot juvénile accompagné par le souci parental à priori braqué sur les conditions d'accueil et l'esprit gardé sur les sacrifices financiers à consentir par la majorité des foyers. L'épidémie s'interpose encore au milieu de cette rentrée et il est heureux que les autorités aient pris les devants pour éviter de grands accros pour les enfants et les ados aidées fort heureusement par un virus qui a l'air de se replier. Mais les impondérables réels du moment aussi prenants qu'ils soient ne doivent pas détourner l'attention du fardeau incommensurable que le pays devra affronter. La génération montante aura vite fait de raccourcir les ans et le temps et l'on devine déjà la masse incalculable des nécessités et des besoins que les adultes de demain exigeront légitimement. Emplois, logements, santé, loisirs sont le lot présagé fabuleux auquel le pays devra faire face. Les tracasseries imposées aujourd'hui par la pandémie paraîtront fétu de paille à côté de l'énorme pesée des inextricables difficultés de demain. Pour des raisons connues, les unes historiques et objectives, les autres étalées en trompe-l'œil, il est nécessaire de s'avouer que le rythme du développement du pays n'est pas au niveau de la demande citoyenne. Le monde de l'habitat est de plus en plus noyé de demandes pressantes et ce ne sont ni les facilités débonnaires ni les recasements dans l'urgence qui feront preuve d'un sauvetage. L'emploi est logé à la même enseigne. L'expansive démographie est dans la démesure et il est infantile de continuer à se complaire dans le gargarisme des records des chiffres pour se donner bonne figure et ne pas se rendre compte que le fleuve social est depuis longtemps en colère. Le nombre et la qualité ont rarement fait bon ménage. Gérer le présent n'est déjà pas une tâche facile. La redondance des problèmes que soumettent le logement et l'emploi est infinie et paraît demeurer infinissable car derrière chaque élève du présent sont tapis pour demain le besoin d'un logement et d'un emploi. Et il n'est pas du tout évident que les armes pour un avenir serein et heureux soient dans son cartable.