Des cadavres « de migrants probablement partis d’Algérie » retrouvés sur des plages du sud de l’Espagne. Plusieurs cadavres de « migrants probablement partis d’Algérie » ont été retrouvés ces derniers jour sur des plages du sud de l’Espagne, indiquent plusieurs sources médiatiques espagnoles et européennes. Il s’agit plus exactement de « 8 corps, dont ceux d’un enfant et de trois femmes » qui ont été découverts entre dimanche et mardi sur des plages du sud de l’Espagne.