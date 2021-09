Annaba : tréat Le maire et le secrétaire général devant le juge . Le procès pour mauvaise gestion, abus de fonction et dilapidation de deniers publics, dans lequel sont impliqués le PAPC et le secrétaire général de la commune de Tréat, dépendant de la daïra de Berrahal (Annaba), aux côtés de trois entrepreneurs, s’ouvrira aujourd’hui devant le tribunal d’El-Hadjar. Quelques trente-sept personnes, entre accusés et témoins à charge et à décharge, ont été convoquées, pour la circonstance, par un huissier de justice, a-t-on appris, hier, auprès de source judiciaire. Cette source rappelle, que le maire et le secrétaire général de la commune de Tréat, avaient été placés sous contrôle judiciaire par le parquet d’El-Hadjar, en janvier dernier. Une mesure, qui a été également appliquée par le magistrat instructeur à l’encontre des trois entrepreneurs, qui auraient bénéficié indûment de marchés publics, grâce aux deux responsables cités. Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs griefs, entre autres, mauvaise gestion, abus, dilapidation de deniers publics, selon les éléments de l’enquête diligentée par les limiers de la brigade économique de la gendarmerie nationale, ciblant principalement la gestion, qualifiée de douteuse de ces dernières années. Plusieurs dizaines de personnes, avaient été ciblées par des investigations et auditionnée par les enquêteurs, lesquels se sont penchés sur de nombreux dossiers ayant trait à la falsification des documents, à l’abus de fonction, à l’octroi de marchés, aux fournisseurs, à l’emploi, aux bénéficiaires dans le cadre du développement rural. Et la liste, révèle-t-on, est encore longue, un peu trop même pour une municipalité, pourtant dotée de potentialités extraordinaires notamment en agroalimentaire et industrielle, mais qui n’arrive pas à décoller. B.Salah-Eddine