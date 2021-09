Tebboune à ceux qui entretiennent le doute «Ne tétanisez pas votre pays» Nous sommes la locomotive et non le wagon... l'Algérie est une force régionale incontournable dans le Bassin méditerranéen, dans le Monde arabe, au Sahel et dans la région du Maghreb... La relance de l'investissement et le redéploiement des walis, en tant que véritables animateurs de la sphère territoriale ont été le leitmotiv du président de la République. Dans son discours inaugural, Tebboune a brossé un tableau exhaustif de la situation socio économique du pays, comprenant un diagnostic sans complaisance, mais aussi les perspectives de relance sur tous les plans. Il confiera devant l'assistance que «l'économie du pays est sous-développée et désintégrée, dépourvue d'échanges intersectoriels et totalement orientée vers l'importation...». Pour le président de la République, cette rencontre vise à «évaluer les programmes et les actions arrêtés depuis une année et demi, afin de faire le suivi des réalisations effectuées et les reste à réaliser, et de prendre les décisions qui s'imposent», dira-t-il. Tout en les exhortant à aller au-devant des choses, Tebboune a tenu à rassurer les walis et autres cadres de la nation. S'adressant au ministre de la Justice garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur, il annoncera la prochaine promulgation de nouveaux textes législatifs à même de protéger les fonctionnaires et les gestionnaires intègres». À ce propos, il instruira les deux ministres en question de «ne plus ouvrir d'enquêtes sur les walis ou autres sur de simples lettres anonymes. C'est strictement interdit. Je ne le répéterai pas deux fois. Celui qui a des preuves de mauvaise gestion ou de corruption, nous avons les journaux, les chaînes de télévision et la justice...», confiera-t-il. Il précisera, par ailleurs, que «les enquêtes et les investigations sur les soupçons de corruption ne se feront plus par les services de sécurité locaux... Elles seront confiées aux services centraux et aux inspections générales des ministères». Un gage supplémentaire pour mettre en confiance les walis et les chefs de daïras dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. «Les faits de corruption sont clairs et perceptibles... Si vous n'avez rien à vous reprocher, recevez les investisseurs et signez leurs les autorisations jour et nuit», dira-t-il avant de préciser: «Facilitez et contrôlez.» Le président reviendra, par ailleurs, sur le douloureux épisode de la Covid-19 et le variant Delta, notamment avec la crise de l'oxygène et les retombées qu'elle a engendré dans la gestion de cette crise sanitaire. À ce sujet, tout en se réjouissant de la gestion positive de la pandémie, il mettra en garde contre un éventuel relâchement de la part de l'ensemble des acteurs concernés. «Ne tétanisez pas votre pays» À ce titre, il annoncera également, avec enthousiasme, l'entrée en service de l'usine de Constantine, qui «produira le premier vaccin algérien le 29 septembre». Concernant les retombées de la crise sanitaire et de la crise économique mondiale sur l'économie nationale, Tebboune a appelé à rattraper les retards enregistrés, notamment pour ce qui est de la relance de l'investissement. «Les walis doivent être les premiers à encourager l'investissement», dira-t-il, avant de les remercier pour leur adhésion et leur réussite dans la gestion du protocole sanitaire. Au sujet de la production de l'oxygène, il annoncera que la capacité actuelle est de 500000 litres par jour, assurée par différentes usines du pays. Il appellera à revoir les dispositifs de transport adaptés, afin d'améliorer l'efficacité. Il a réitéré ses engagements quant à la protection et à la promotion des droits de l'armée blanche. Sur le plan économique, il rappellera également les efforts consentis, en vue de «traduire nos engagements pour passer d'une économie de rente à une économie de transition». Dénonçant les faits de concurrence déloyale et les actes de sabotage de l'économie nationale, notamment par l'importation d'agrumes en pleine saison de collecte, il dira que: «Nous commençons à voir le bout du tunnel.» Le premier magistrat du pays reviendra sur ses prévisions antérieures, notamment en ce qui concerne les recettes hors hydrocarbures, évaluées aux alentours de 5 milliards de dollars. «Ne tétanisez pas votre pays. Nous avons chaque année plus de 250000 nouveaux diplômés universitaires. Les gens ne croient pas aux capacités de leur pays... Nous sommes une force régionale incontournable qui a son poids, son influence et son mot à dire dans la région, le Bassin méditerranéen, dans le Monde arabe et dans le monde entier», s'insurgera-t-il estimant que pour «ces Algériens, c'est un problème de dignité nationale... L'Algérie est la locomotive et non le wagon». Pour Tebboune, «la solution des industries de transformation est la meilleure option à suivre...». Exhortant les walis à aller de l'avant pour ce qui concerne la récupération du foncier, il annoncera la prochaine création de trois agences nationales, notamment celles des fonciers industriel, agricole et urbanistique. Un vaccin algérien dans 72 heures Au sujet des prochaines élections communales, il appellera les jeunes compétences à intégrer ces prochaines joutes. Le président a estimé que les jeunes gestionnaires des petites entreprises locales et les universitaires doivent se porter candidats à ces élections. Il appellera également les assemblées locales à favoriser la création de zones d'activités à même de créer la richesse et les postes d'emploi. Il annoncera, par ailleurs, qu'en 2020, «nous avons atteint l'équilibre de la balance des paiements et enregistré des rentrées appréciables à partir de l'export». Tebboune annoncera l'entrée en vigueur de l'allocation chômage début 2022, «afin de préserver la dignité de nos jeunes». Il appellera les walis à poursuivre leurs efforts, à la lumière des résultats enregistrés dans le développement des zones d'ombre. À ce sujet, il annoncera, chiffres à l'appui, que 537 écoles sont dépourvues de transport et 817 autres de cantines scolaires... sans compter l'énergie électrique et le gaz». Plaidant pour une politique sociale efficiente, Tebboune défendra le modèle social de l'état, annonçant par là, même une prochaine refonte du système des subventions publiques. Revenant sur les pénuries et la flambée des prix des produits de large consommation, le président annoncera une prochaine loi criminalisant la spéculation. Afin de préserver l'équilibre régional, un nouveau découpage administratif verra le jour au courant de l'année prochaine. Dans ce cadre, Tebboune réclamera un programme de rattrapage pour la wilaya de Khenchela et la tenue d'un conseil du gouvernement dans cette ville et d'autres aussi. Les événements qui ont marqué l'année 2021, notamment la crise de l'oxygène, les incendies, les pénuries et les manques de liquidités dans les banques et les postes, exemples frappants à l'appui, ont été qualifiés de «complot ourdi contre le pays... Plus de 97% des attaques sur les réseaux sociaux sont l'oeuvre d'un pays voisin... je ne parle pas de la Tunisie, Hacha». Et d'ajouter que «750 candidats à la députation de la Issaba ont été débusqués, dont 500 appartenant à deux partis seulement». Développement local: la nouvelle approche L'atelier relatif à l'adaptation des programmes de développement local aura pour objectif d'évaluer les politiques du développement socio-économique local, en se penchant sur les résultats atteints et en analysant les contraintes rencontrées, mais aussi de façon plus prospective, sur les enseignements à tirer et les moyens d'accélérer les mutations pour répondre efficacement aux besoins de la population et mettre les jalons d'un développement local rénové. Il s'agit aussi de réfléchir sur une nouvelle approche en matière de développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise en place d'un nouveau cadre de conception, de concertation, d'exécution, de suivi et d'évaluation des programmes locaux de développement. Les participants à cet atelier auront pour tâche, également, de réfléchir à des approches sectorielles à impact limité, afin de s'orienter vers une logique plus intégrée, plus globale, efficace et efficiente dans la perspective d'une meilleure prise en charge des besoins socio-économiques des territoires. Les participants se pencheront sur «l'évaluation de l'état d'application des instructions données par le président de la République durant les précédentes rencontres», «l'examen des voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le processus du développement local, notamment les axes liés à l'adaptation des programmes de développement local et ceux du développement régional équilibré» et «les modalités et outils de relance de l'investissement et de gestion des crises au niveau local» ainsi que «la réforme des méthodes de gestion des services publics». Tebboune aux walis: «Soyez la locomotive!» Le président de la République a appelé les walis à «être la locomotive de la promotion des investissements en recevant en personne les investisseurs pour barrer la route aux intermédiaires et parvenir à l'objectif de création de la richesse et de l'emploi». Affirmant que «les responsables en poste sont investis de toute la confiance nécessaire puisque leur nomination est intervenue, suite à des enquêtes qui ont démontré leur intégrité», le président Tebboune a conclu en rassurant les walis que «rien ne justifie la crainte de prendre des initiatives». «Les hôpitaux produiront leur oxygène» Le président de la République a ordonné d'équiper tous les hôpitaux du territoire national de leurs propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines d'oxygène de camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital. Abdelmadjid Tebboune a salué les walis qui ont participé à la lutte contre la Covid-19, mettant toutefois en garde contre le risque de relâchement car, a-t-il dit, «une quatrième vague est possible et il faut tirer des enseignements de ce que nous avons traversé». «La protection de l'armée blanche» se poursuivra, a affirmé le président Tebboune, saluant les efforts de ses membres dans la lutte conte la pandémie. Et d'assurer que les engagements à leur égard continueront à être honorés. Il a, par ailleurs, précisé que «la pandémie de Covid-19 et la chute des prix du pétrole nous ont imposé de nous adapter avec tous les moyens connus à l'échelle internationale». Les mesures prises au titre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 «ont impacté l'économie nationale, d'où nos efforts pour encourager l'investissement et relancer la dynamique de développement», a-t-il ajouté. Mohamed AMROUNI le 26/09/2021