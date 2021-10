Éliminatoires Mondial 2022/Niger - Algérie Aujourd'hui à 17h Belmadi veut confirmer à Niamey Éliminatoires Mondial 2022/Niger - Algérie Aujourd'hui à 17h Belmadi veut confirmer à Niamey Les joueurs de Djamel Belmadi ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Leurs ambitions augmentent au fil des rencontres. Ils veulent les concrétiser, aujourd'hui, en revenant de Niamey avec le butin complet. Vainqueur au match aller au stade Mustapha-Tchaker de Blida, vendredi dernier, sur ce score lourd de (6-1) face au Niger, la sélection algérienne de football compte confirmer ce résultat, cet après-midi (17h), en match retour sur la pelouse du stade Général Seyni Kountché de Niamey. Les Verts ont ouvert le score à la 27e minute par le capitaine Riyad Mahrez avant que Feghouli ne marque un second but, et que Daniel Sosah ne réduise le score pour le Niger (50e). Mahrez, sur penalty est parvenu à mettre les siens à l'abri (59e). Par la suite, Souleymane Zakaria (69e) trompe son propre gardien, avant qu'Islam Slimani ne signe un doublé (76e, 88e), et devenir ainsi le meilleur buteur de l'Equipe nationale avec 37 buts. Dans l'autre match de cette poule, le Burkina Faso s'est imposé face au Djibouti (4-0) au Grand stade de Marrakech (Maroc). Ainsi et à l'issue de ces résultats, l'Algérie et le Burkina Faso restent en tête avec 7 points chacun, devant le Niger (3 pts), alors que le Djibouti est lanterne rouge avec 0 point. Lors de la 4e journée, l'Algérie se rendra à Niamey pour défier le Niger, aujourd'hui, alors que le Burkina Faso accueille le Djibouti, à Marrakech, à la même heure. Le 1er du groupe se qualifiera au 3e et dernier tour (barrages) prévue en mars 2022. Ainsi, les Verts se trouvent depuis dimanche à Niamey pour confirmer le résultat du match aller. Pour ce déplacement à Niamey, le sélectionneur des Verts a libéré le latéral gauche, Ramy Bensebaïni de cette rencontre parce qu'en collaboration avec le staff médical, il s'avère que le joueur du club allemand, Monchengladbach, n'est pas prêt sur le plan sanitaire. Bensebaïni souffre d'une blessure et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il n'a disputé aucun match de la nouvelle saison avec son club qui l'a ménagé. Ce que Belmadi et le staff technique ont également fait pour préserver donc la santé du joueur qui compte beaucoup dans l'effectif des Verts. Mais, en dehors de cette absence, tous les autres joueurs dont le buteur des Verts, Islam Slimani sont en bonne forme. D'ailleurs, Slimani compte bien améliorer son «record» des buts avec la sélection. En effet, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la sélection algérienne avec 37 réalisations, battant ainsi le record de buts (36) que détenait l'ancien baroudeur de l'EN, Abdelhafid Tasfaout, depuis 19 ans. Et cet après-midi, les Verts doivent s'attendre à une réaction positive des Nigériens qui veulent bien prendre leur revanche sur les champions d'Afrique. Le sélectionneur des Verts a saisi l'occasion pour le rappeler à ses joueurs, afin d'être toujours efficace et de ne penser qu'à la victoire. Car, en réalité, en football, tout ce qui importe et qui compte le plus est le résultat. Pour bien préparer ce match, Belmadi a programmé 2 séances d'entraînements dont la dernière, hier, à l'heure du match sur la pelouse du stade Général Seyni Kountché de Niamey où doit se dérouler, cet après-midi, cette rencontre retour de la 4e journée des qualifications de la Coupe du monde 2022. Les Verts savent bien ce qui les attend et surtout qu'ils doivent rester sur cette dynamique des bons résultats dans la perspective de faire perdurer ces «records»: 30 matchs sans défaite et record de buts de Slimani au sein des Verts.