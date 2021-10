Nouveau drame en Méditerranée : naufrage d’une embarcation de 14 harragas algériens et un seul survivant retro

Nouveau drame en Méditerranée : naufrage d’une embarcation de 14 harragas algériens et un seul survivant retrouvé Share Encore un terrible drame qui va endeuiller des familles algériennes. Une embarcation transportant 14 harragas algériens a fait naufrage au large des côtes de la province d’Almeria hier dimanche 17 octobre. Les unités de secours en mer de la Guardia Civil espagnole n’ont pu récupérer qu’un seul survivant alors que tous les autres harragas algériens sont portés disparus. Au moins une femme se trouvait aussi à bord de cette embarcation qui a chaviré tout près de Garrucha, une commune côtière d’Espagne située dans la province d’Almería, en Andalousie. Toutes les personnes disparus sont des ressortissants algériens, certifient à ce propos le militant associatif et défenseur des droits des migrants Francisco José Clemente qui publie quotidiennement des informations détaillées et précises sur le nombre des Harragas algériens arrivés en Espagne ou exposés à tous les risques pour atteindre les côtes espagnoles à bord d’embarcations de fortune. Cette source a assuré sur sa page Facebook que les garde-côtes espagnols ont mobilisé un hélicoptère pour sauver la vie d’un survivant qui a pu être retrouvé à la suite de ce dramatique naufrage. Les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants. Des moyens aériens et des bateaux de sauvetage ont été mobilisés pour appuyer les équipes de recherche des unités maritimes de la Guardia Civil. De son côté, l’ONG Centre International pour l’Identification de Migrants Disparus (CIPIMD) qui se trouve à Malaga en Andalousie (Espagne) s’est également mobilisée pour appuyer les recherches des secours en mer dans l’espoir de sauver ces migrants algériens d’une mort tragique. Signalons enfin que ce naufrage s’est produit au lendemain d’un autre drame survenu, cette fois-ci, sur les eaux territoriales algériennes. Les Garde-côtes algériens ont repêché le samedi 16 octobre dernier 04 corps d’immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation à (16) miles nautiques au nord de la ville d’Alger, plus exactement au large des côtes d’Ain Taya, à 23 KM à l’est de la capitale Alger. Il s’est avéré que parmi ces 4 migrants noyés repêchés par les Garde-côtes du Commandement des Forces Navales, 3 morts font partie d’une même et seule famille originaire de la wilaya de Bouira, a-t-on révélé dans notre dernière publication.