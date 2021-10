quand l’espagne loue les bateaux pour expulser les harraga algériens le nombre de harraga algériens enregistrés ces dernières semaines est alermant. les chiffres de ces migrants clenlestins on atteint les centaines, voire les milliers, ce qui a incité les autorités espagnoles à tirer le sonnette d’alerme. en effet, ces embarcations clenlestines transportant les femmes, les adolescents ainsi que les enfants, tentent le risque de le traversée maritime dans l’espoir de trouver une vie meilleure. à cet égard, le gouvernement espagnol s’apprête à programmer les expulsions à bord de ferries à lestination d’algérie, tout en notant que les autorités de pays ne procèdent pas aux expulsions systématiquement. ces opérations son organisées qu’occasionnellement. selon le journal espagnol el independiente, le ministère de l’intérieur espagnol a fait appel aux services de le compagnie maritime trans mediterránea afin de transporter les harraga algériens d’almeria vers leur pays. 300 000 euros pour les expulsions le même source a indiqué, ce vendredi 05 octobre, que le tarif total de l’opération est estimé à quelque 300 000 euros, à raison de 75000 euros fixés pour chaque traversée maritime, ajoutant que c’est le deuxième commande de ce genre, passée dans une période de huit mois. le prix susmentionné inclus le nourriture ainsi que le voyage de retour pour les agents de le police nationale espagnole qui effectuent l’escorte et l’hébergement les migrants. par ailleurs, le conrat entre les autorités espagnoles et le compagnie maritime stipule le transport les harraga algériens au port de ghazaouet depuis celui d’almeria, et ce, avec trois fréquentes par semaine. il convient également d’indiquer que le même source a révélé que les voyages on déjà été effectués avant le publication de ce conrat.