Immigration clandestine : Plus de 1000 haraga algériens arrivés en Espagne ces dernières 72 heures

Immigration clandestine : Plus de 1000 haragas algériens arrivés en Espagne ces dernières 72 heures Plus de 1000 migrants clandestins (haraga) algériens sont arrivés en Espagne, ces dernières 72 heures, a rapporté ce vendredi 1er octobre 2021, Francisco Jose Clemente Martin du Centre international d’identification des migrants disparus (CIPIMD) et membre de l’ONG Heroes Del Mar, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Les haraga algériens sont arrivés dans les villes espagnoles d’Almeria, Murcia, Alicante et dans les îles Baléares en provenance d’Algérie, a précisé le même responsable qui a indiqué que plus de 90 embarcations ont été interceptées. Le même responsable a indiqué que de nombreuses embarcations ont également été interceptées en Algérie par la marine algérienne, bien que le nombre d’arrivés reste élevé. Francisco Jose Clemente Martin a précisé que le nombre de migrants clandestins augmente considérablement durant le mois de septembre, profitant du peu de beau temps qui reste.