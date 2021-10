Immigration clandestine : plus de 600 haraga algériens arrivés en Espagne Plus de 700 candidats à l’émigration clandestine, dont plus de 600 Algériens – hommes, femmes et enfants – ont été interceptés, depuis samedi dernier, par la Guardia civile espagnole dans différentes villes côtières, dont Almería, Murcia, Alicante et les îles Baléares. Ceux qui n’ont pas été interceptés par la Garde civile pourraient être plus nombreux. C’est ce qu’a rapporté, hier mardi, sur sa page Facebook, Francisco Jose Clemente Martin du Centre international d’identification des migrants disparus (CIPIMD) et membre de l’ONG Heroes Del Mar. A bord de quelque 60 embarcations artisanales et rapides, ils ont largué les amarres à partir de plusieurs plages de l’ouest du pays. Il a indiqué que le nombre de personnes qui ont pu entrer en Espagne sans être intercepté pourrait augmenter beaucoup plus, ajoutant que le nombre de personnes qui ont pu disparaître en mer n’est pas encore connu. Il a également souligné que l’ONG CIPIMD a reçu plus de 1200 messages et elle a tenté de sauver 11 embarcations en situation d’urgence ces dernières jours. Immigrants en situation irrégulière : l’UE pointée du point Dans un rapport publié, lundi dernier, par la Cour des comptes européenne sur l’immigration irrégulière, l’instance européenne a souligné l’inefficacité de la politique européenne pour faire face à ce phénomène, tout en dénonçant un système qui encourage l’immigration clandestine. En effet, la Cour des comptes européenne a souligné le manque d’efficacité de la coopération de l’UE avec les pays tiers pour garantir le retour, dans leur pays d’origine, des migrants qui séjournent de manière irrégulière sur le territoire de l’Union. Le rapport a indiqué que « moins d’un sur cinq rentre effectivement dans son pays d’origine situé hors d’Europe », alors qu’environ 500.000 migrants en situation irrégulière venus de pays tiers reçoivent, chaque année depuis 2008, l’ordre de quitter le territoire de l’Union. Le même rapport indique que le faible nombre de retours de migrants en situation irrégulière s’explique notamment par « la coopération difficile avec leurs pays d’origine.