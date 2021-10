Annaba Emigration clandestine 11 harraga dont une femme et un bébé interceptés

Emigration clandestine 11 harraga dont une femme et un bébé interceptés Emigration clandestine 11 harraga dont une femme et un bébé interceptés 18 Oct 2021 Annaba 9142 fois 11 harraga dont une femme et un bébé interceptés Longtemps considéré comme le rivage le plus prisé par les candidats à l’immigration clandestine, le littoral annabi a connu une certaine accalmie des mois durant, mais depuis la semaine dernière, des « vagues » de départs y ont lieu, selon des sources proches du Groupement territorial des Gardes côtes. Nos sources affirment, en effet, que les harragas, qui tentent de joindre la rive Nord de la méditerranée à bord d’embarcations de fortune sont de plus en plus nombreux à jeter leur dévolu sur les plages d’échouage de cette wilaya. Pas plus tard que jeudi dernier, un nouveau groupe de 11 harragas, au nombre desquels figure une jeune maman et son bébé en bas âge, a été intercepté au large du cap de garde. Âgés entre 02 et 34 ans, ces personnes originaires de différentes villes de l’Est du pays et principalement d’Annaba, ont été interceptées peu avant minuit alors que leur embarcation se trouvait à 5 miles marins au nord d’Annaba. Ils ont été rapatriés tôt dans la matinée de vendredi au siège du Groupement territorial des Gardes côtes d’Annaba, où ils ont subi des consultations médicales par un médecin dépêché par la protection civile. Les harraga devraient être présentés en fin de la journée devant le parquet d’Annaba. Selon des indiscrétions, plusieurs dizaines de candidats à l’immigration clandestine ont été empêchés d’aller au bout de de leur projet, alors que d’autres ont réussi à accomplir la traversée vers l’autre rive de la méditerranée, depuis le début du mois d’octobre en cours. Les nouvelles les plus alarmantes de ces derniers jours font état de l'arrestation de groupes de harraga au nombre desquels figuraient deux femmes et surtout des bébés, parfois en compagnie de leurs conjoints. B.Salah-Eddine