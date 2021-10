Annaba Aménagement urbain La cité des médecins à l’abandon

Aménagement urbain La cité des médecins à l’abandon Aménagement urbain La cité des médecins à l’abandon 15 Oct 2021 Annaba 112 285 fois La cité des médecins située dans la plaine ouest, souffre d’un abandon total de la part des services de l’APC et du cinquième secteur urbain, depuis plus d’une décennie, au bout de laquelle ce quartier de plus de 600 habitants ressemble à une ville fantôme. L’APC d’Annaba est en pleins travaux d’urbanisation au niveau du boulevard principal de la cité de la plaine Ouest, une opération des plus appréciée par les citoyens, qui empruntent le boulevard principal tous les jours, mais qui n’apporte rien au quotidien des habitants des cités qui n’ont pas été touchées par les travaux de restauration de l’aspect urbain. Le fait est qu’une fois sortis du boulevard principal, fraîchement goudronné ou que vous quittez les trottoirs récemment rénovés avec des espaces verts tout autour et que vous pénétrez à l’intérieur d’une cité, c’est un autre décor qui s’offre aux regards. Trottoirs délabrés, végétation sauvage, routes endommagées par l’érosion et les fuites d’eau caractérisent la moitié des cités de la plaine Ouest, à l’image des cité Fakharine, les orangers et la cité El Hana. A plusieurs reprises, les habitants de la cité El Hana 116 logements « ex cité des médecins », se sont mobilisés pour interpeller les services de l’APC, afin de remédier aux problèmes d’ordre urbanistique et sanitaire, qui les submergent et s’installent au seuil de leurs demeures au fil des ans. La réponse qui leur a été donnée était des plus surprenantes « nous ne savons pas où se situe votre cité, dans la plaine ouest ! », rapporte non sans étonnement l’un des habitant de la cité. D’après ce qu’ils ont compris, leur quartier n’a subi aucune restauration, rénovation ou entretien, depuis 10 ans parce que le nom de la cité a changé et ne figure plus sur aucun rapport de l’urbanisme ou de l’APC. Alors même que le cinquième secteur urbain est au cœur des travaux de restauration et d’embellissement en cours au niveau de la plaine ouest, rien n’indique que la cité El Hana fait partie de programme. Les cités d’El Fakharine, EPLF et les Orangers ont bénéficié de l’installation d’un nouveau réseau d’éclairage public. Entre ces 3 quartiers, se trouve la cité El Hana qui n’y a plus qu’une poignée de réverbères d’éclairage public installés depuis une décennie et entretenus par les habitants de la cité encore en état de fonctionnement. Il en est de même pour la végétation de la cité, les arbres et arbustes qui, pour n’avoir pas été taillés et élagués régulièrement par les services d’entretien de l’APC, se sont propagés de manière sauvage pour envahir la cité d’un bout à l’autre. La peinture des immeubles n’a pas été refaite depuis 2004. Sur la route, de l’autre côté de la clôture, les gérants d’une station de lavage de voitures ont creusé de façon anarchique et improvisée une rigole d’évacuation pour les eaux usées, qui traverse la cité sur une centaine de mètres. Chaque hiver, les avaloirs et conduits pour les eaux pluviales sont obstrués au bout une décennie de négligence, de laisser-aller et débordent en submergeant la route et ce qui reste des trottoirs. La clôture de la cité est pratiquement tombée en ruine, à cause des projets de construction entrepris aux alentours. Les débris et gravats rajoutés aux tonnes de déchets contre les murs ont fait basculer la clôture de la cité sur plusieurs dizaines de mètres. Les entrepreneurs responsables de cette situation avaient promis, de reconstruire ce bien public, qui relève de l’APC, absente sur le terrain, sans jamais avoir honoré leurs promesses. Les terrains de jeux et le stade sont dans un état lamentable, usés par les années et par les actes de vandalisme. L’absence d’éclairage public et la disparition de la clôture n’ont fait qu’accentuer l’insécurité dans laquelle vivent les habitants de la cité El Hana qui n’a plus de quiétude que le nom. Les agressions et les cambriolages terrorisent les habitants, qui ne s’aventurent plus dans leurs rues après le coucher du soleil. Devant tous ces maux, les habitant de la cité se sont mobilisés pour entretenir leur quartier avec les moyens de bord, à commencer par la propreté des rues, la taille des arbres et le désherbage. Sadouki Soufiane