Annaba Ils en sont à leur 34e sit-in Les contractuels poursuivent leur mouvement

Ils en sont à leur 34e sit-in Les contractuels poursuivent leur mouvement Ils en sont à leur 34e sit-in Les contractuels poursuivent leur mouvement 12 Oct 2021 Annaba 23134 fois Des dizaines de jeunes employés dans le cadre du programme d’insertion des diplômés (PID) et du Dispositif de l’activité de l’insertion sociale (DAIS) ont organisé une nouvelle action de protestation devant le siège de la wilaya d’Annaba, ils en sont à leur 34ème rassemblement baptisé « de la dignité » du fait de ce qu’ils considèrent comme « une humiliation » vécue quotidiennement suite au statut précaire qu’ils subissent malgré les nombreuses années passées dans des postes administratives. Les protestataires qui ont signé des contrats de deux années non-renouvelables réclament leur réintégration dans les postes qu’ils occupaient, sachant que leurs contrats à durée déterminée n’ont pas été renouvelés. Cette décision de mettre un terme au renouvellement de leurs contrats a surpris les travailleurs qui dénoncent son caractère « injuste » et « arbitraire ». « Nous avons été pris de court par cette décision inacceptable. Nos actions de protestation ont pour but de réclamer nos droits à l’emploi et surtout à la dignité », expliquent des protestataires. Nos interlocuteurs revendiquent principalement le renouvellement de leurs relations de travail (PID) et (DAIS), ainsi que l’abrogation de la condition d’âge, qui impose aux postulants aux contrats de la DAS d’avoir moins de 35 ans. Ils demandent également leur titularisation une fois les conditions exigées par le dispositif d’insertion professionnelle remplies. Les protestataires ont dénoncé leur marginalisation par les pouvoirs publics surtout que leur statut n’est pas fixé dans le dispositif des contractuels de la Fonction publique. Cette situation est loin d’être tenable par des centaines de citoyens qui n’attendent que d’avoir accès à un emploi digne et permanent. Z.A.