Régionalisation, pas régionalisme... Quand on se penche sur les problèmes liés à la mauvaise gestion et à la sous-administration, on se rend compte que l'une des principales causes de ces maux réside dans la centralisation excessive. Diriger un pays de plus de 2 300 000 kilomètres carrés à partir de ministères implantés à Alger pose de sérieux problèmes ! Non pas que les ministres soient incompétents ou mal conseillés ! C'est un problème d'espace, de contrôle et, surtout, d'absence de représentation locale disposant du pouvoir nécessaire pour agir. On ne dirige pas un pays immense de la grandeur de l'Algérie comme on le ferait pour gérer Antigua-et-Barbuda ! M. F.Publié par Maâmar Farah le 20.10.2021 , 11h00 1635 lectures